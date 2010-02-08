Доменико Тедеско: «Спартак» не чемпион, просто выиграл турнир. Важнее то, как мы играем»

Главный тренер Доменико Тедеско поделился мнением о победе в Кубке Париматч Премьер.

– Мы не чемпионы, просто выиграли турнир. Как я говорил раньше, это не так важно.

Важнее то, как мы играем. Если я поменяю свое мнение сейчас, после победы, это будет странно.

– Что самое сложное на этом сборе?

– У нас было много тренировок, в то же время нужно было сохранять свежесть для игр, – сказал Тедеско.

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