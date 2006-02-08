Коутиньо может перейти в «Ювентус». «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Арсенал» тоже в списке опций (Calciomercato)

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за «Баварию», может перейти в .

Как информирует Calciomercato, бразилец будет предложен «Ювентусу», заинтересованному в укреплении полузащиты, в случае, если мюнхенцы откажутся вести переговоры о его выкупе.

Также Коутиньо не прочь продолжить карьеру в «ПСЖ», или «Арсенале». АПЛ остается приоритетным вариантом для него среди лиг.

Ранее сообщалось, что готова продать Коутиньо за 80-90 миллионов евро, а владеет правом выкупа бразильца за 120 млн.

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Баварию» 18 матчей и забил 6 голов. С его статистикой можно ознакомиться здесь.