Коутиньо может перейти в «Ювентус». «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Арсенал» тоже в списке опций (Calciomercato)

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за «Баварию», может перейти в «Ювентус».
Как информирует Calciomercato, бразилец будет предложен «Ювентусу», заинтересованному в укреплении полузащиты, в случае, если мюнхенцы откажутся вести переговоры о его выкупе.
Также Коутиньо не прочь продолжить карьеру в «ПСЖ», «Ливерпуле» или «Арсенале». АПЛ остается приоритетным вариантом для него среди лиг.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать Коутиньо за 80-90 миллионов евро, а «Бавария» владеет правом выкупа бразильца за 120 млн.
В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Баварию» 18 матчей и забил 6 голов. С его статистикой можно ознакомиться здесь.