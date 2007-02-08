В шорт-лист «Локо» входят форвард «Бернли» Выдра и Ньяссе из «Эвертона» (Sport24)

Стали известны имена двух футболистов, которые входят в шорт-лист на позицию форварда.

В список включены нападающий Умар Ньяссе и форвард «Бернли» Матей Выдра, утверждает Sport24.

Заседание трансферного комитета «Локомотива» пройдет после возвращения команды из Катара. Сообщалось, что в шорт-лист клуба входят восемь нападающих.

Ньяссе уже выступал за «Локомотив» в 2014-2015 годах: он провел 42 матча, забил 19 голов и отдал 14 ассистов. В этом сезоне АПЛ на его счету лишь три игры за «Эвертон» и ни одного гола. Выдра в этом сезоне АПЛ провел шесть матчей и сделал ассист.

Ранее Betting Insider сообщил, что «Локомотив» интересуется форвардом сборной Италии и «Торино» Симоне Дзадзой.