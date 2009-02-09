Ковальчук забил 17-й гол в овертайме. Больше в НХЛ только у Овечкина и Ягра

Форвард «Монреаля» забросил победную шайбу в матче с «Торонто» (2:1 ОТ).

Россиянин забил 17-й гол в овертаймах за карьеру в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое третье место в истории, обойдя Сидни Кросби, Патрика Элиаша и Даниэля Седина, на счету которых по 16 шайб.

Вторую позицию по этому показателю занимает Яромир Ягр (19 голов), рекордсмен – капитан «Вашингтона» (23 шайбы в овертаймах).

Всего в 32 матчах текущего сезона Ковальчук набрал 21 (9+12) очко. В 15 играх за «Канадиенс» на его счету 12 (6+6) баллов.

Ковальчук интересен «Бостону», «Эдмонтону» и «Калгари»