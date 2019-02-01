🥇🥉Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU, Хильдебранд – 2-я, Сливко – 3-я, Глазырина – 4-я, Никулина – 5-я

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Российская биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Мартелле. Ее соотечественница Виктория Сливко финишировала третьей.

Кубок IBU

6-й этап 

Мартелль, Италия

Женщины

Спринт

1. Ульяна Кайшева (Россия) – 22.37,3 (0+0)

2. Франциска Хильдебранд (Германия) – 9,7 (0+0)

3. Виктория Сливко (Россия) – 21,7 (0+0)

4. Екатерина Глазырина (Россия) – 27,5 (0+1)

5. Анна Никулина (Россия) – 30,5 (1+0)

6. Марен Хаммершмидт (Германия) – 40,0 (0+0)

7. Байба Бендика (Латвия) – 47,2 (2+0)

8. Стефани Шерер (Австрия) – 56,5 (0+0)...

11. Николь Гонтье (Италия) – 1.08,0 (1+3)...

14. Ольга Абрамова (Украина) – 1.13,5 (0+0)...

17. Анастасия Поршнева (Россия) – 1.15,8 (0+2)...

19. Юлия Журавок (Украина) – 1.20,8 (0+1)...

22. Каролине Эрдал (Норвегия) – 1.29,0 (2+0)...

34. Полина Шевнина (Россия) – 1.52,0 (1+1)

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