🥇🥉Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU, Хильдебранд – 2-я, Сливко – 3-я, Глазырина – 4-я, Никулина – 5-я

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Мартелле. Ее соотечественница Виктория Сливко финишировала третьей.
Кубок IBU
6-й этап
Мартелль, Италия
Женщины
Спринт
1. Ульяна Кайшева (Россия) – 22.37,3 (0+0)
2. Франциска Хильдебранд (Германия) – 9,7 (0+0)
3. Виктория Сливко (Россия) – 21,7 (0+0)
4. Екатерина Глазырина (Россия) – 27,5 (0+1)
5. Анна Никулина (Россия) – 30,5 (1+0)
6. Марен Хаммершмидт (Германия) – 40,0 (0+0)
7. Байба Бендика (Латвия) – 47,2 (2+0)
8. Стефани Шерер (Австрия) – 56,5 (0+0)...
11. Николь Гонтье (Италия) – 1.08,0 (1+3)...
14. Ольга Абрамова (Украина) – 1.13,5 (0+0)...
17. Анастасия Поршнева (Россия) – 1.15,8 (0+2)...
19. Юлия Журавок (Украина) – 1.20,8 (0+1)...
22. Каролине Эрдал (Норвегия) – 1.29,0 (2+0)...
34. Полина Шевнина (Россия) – 1.52,0 (1+1)