Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Барселона» против «Бетиса», «Сельта» Смолова сыграет с «Севильей»

В 23-м туре Ла Лиги «Алавес» победил «Эйбар» (2:1). «Атлетико» в субботу одолел «Гранаду» (1:0).
В воскресенье «Осасуна» примет «Реал», «Бетис» – «Барселону».
Чемпионат Испании
23-й тур
- Дата проведения
- 9 февраля, 14.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 9 февраля, 16.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 9 февраля, 18.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 9 февраля, 20.30, «Балаидос»
- Дата проведения
- 9 февраля, 23.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 7 февраля, 23.00, «Мендисорроса»
- Голы:
- 1:0 – 46 Лукас Перес, 2:0 – 66 Берк, 2:1 – 83 Орельяна.
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Алавес –
Пачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Магальян, Дуарте, Фейса (Лукас Перес, 46), Алеиш Видаль, Камараса, Ману Гарсия, Берк (Мендес, 71), Хоселу (Агиррегабириа, 83).
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Эйбар –
Дмитрович, Арбилья, Бургос, Бигас (Де Бласис, 71), Хосе Анхель, Диоп, Кристофоро (Инуи, 83), Леон (Шарлес, 57), Экспосито, Орельяна, Энрик.
- Предупреждения:
- Алеиш Видаль (35), Леон (53), Химо Наварро (74), Ману Гарсия (85), Шарлес (90).
- Дата проведения
- 8 февраля, 15.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Голы:
- 1:0 – 20 Рочина, 2:0 – 28 Рохер Марти.
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Леванте –
Фернандес, Мирамон, Постиго, Везу, Тоньо, Рочина (Дуарте, 87), Вукчевич, Кампанья, Барди, Рохер Марти (Моралес, 79), Майораль (Мартинес, 90).
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Леганес –
Сориано, Бустинса, Омеруо (Сиовас, 75), Сильва, Росалес (Руибаль, 46), Меса, Ресио, Родригес, Оскар Родригес, Брэйтуэйт, Герреро (Ассале, 59).
- Дата проведения
- 8 февраля, 18.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
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Хетафе –
Сория, Ньом (Кенеди, 61), Эчейта, Суарес, Джене, Кукурелья, Оливера, Максимович (Тимор, 89), Арамбарри, Молина (Анхель Родригес, 80), Мата.
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Валенсия –
Доменек, Габриэл Паулиста, Флоренци, Гайя, Диакаби, Парехо, Кондогбиа, Солер (Ли Кан Ин, 70), Ферран Торрес, Родриго (Гедеш, 59), Макси Гомес (Собрино, 89).
- Предупреждения:
- Ньом (24), Ферран Торрес (63), Габриэл Паулиста (64), Суарес (64), Макси Гомес (65), Диакаби (71), Арамбарри (75), Эчейта (90).
- Удаление:
- Флоренци (78).
- Дата проведения
- 8 февраля, 20.30, «Хосе Соррилья»
- Голы:
- 1:0 – 15 Алькарас, 1:1 – 54 Жерар Морено.
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Вальядолид –
Масип, Мойяно, Оливас, Салису, Рауль Гарсия, Плано (Бен-Арфа, 78), Мичел, Алькарас, Тони Вилья (Эрвиас, 65), Сандро Рамирес (де ла Фуэнте, 70), Унал.
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Вильярреал –
Асенхо, Марио Гаспар, Альбиоль, Фунес Мори, Пенья, Мойсес Гомес (Онтиверос, 84), Тригерос, Иборра, Касорла, Жерар Морено, Пако Алькасер (Чуквуэзе, 72).
- Предупреждения:
- Альбиоль (41), Тони Вилья (58), Мойяно (58), Иборра (60), Пенья (70), Рауль Гарсия (78).
- Дата проведения
- 8 февраля, 23.00, «Ванда Метрополитано»
- Гол:
- 1:0 – 6 Корреа.
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Атлетико –
Облак, Врсалько, Савич, Эрмосо, Лоди (Феррейра Карраско, 59), Томас, Льоренте, Сауль, Коке (Лемар, 87), Корреа, Витоло (Мойя, 87).
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Гранада –
Эскандель, Фулькье, Дуарте, Мартинес (Фернандес, 75), Диас, Эррера (Жил Диаш, 59), Этеки, Вадильо (Пуэртас, 59), Азиз, Кейбаши, Сольдадо.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.