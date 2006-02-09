Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Барселона» против «Бетиса», «Сельта» Смолова сыграет с «Севильей»

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В 23-м туре Ла Лиги «Алавес» победил «Эйбар» (2:1). «Атлетико» в субботу одолел «Гранаду» (1:0). 

В воскресенье «Осасуна» примет «Реал», «Бетис»«Барселону».

Чемпионат Испании

23-й тур

Эспаньол – Мальорка
Дата проведения
9 февраля, 14.00, «RCDE Стэдиум»
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Реал Сосьедад – Атлетик
Дата проведения
9 февраля, 16.00, «Реале Арена»
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Осасуна – Реал Мадрид
Дата проведения
9 февраля, 18.00, «Эль-Садар»
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Сельта – Севилья
Дата проведения
9 февраля, 20.30, «Балаидос»
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Бетис – Барселона
Дата проведения
9 февраля, 23.00, «Бенито Вильямарин»
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Алавес – Эйбар 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
7 февраля, 23.00, «Мендисорроса»
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Голы:
1:0 – 46 Лукас Перес, 2:0 – 66 Берк, 2:1 – 83 Орельяна.
АлавесПачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Магальян, Дуарте, Фейса (Лукас Перес, 46), Алеиш Видаль, Камараса, Ману Гарсия, Берк (Мендес, 71), Хоселу (Агиррегабириа, 83).
ЭйбарДмитрович, Арбилья, Бургос, Бигас (Де Бласис, 71), Хосе Анхель, Диоп, Кристофоро (Инуи, 83), Леон (Шарлес, 57), Экспосито, Орельяна, Энрик.
Предупреждения:
Алеиш Видаль (35), Леон (53), Химо Наварро (74), Ману Гарсия (85), Шарлес (90).

 

Леванте – Леганес 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
8 февраля, 15.00, «Сьюдад де Валенсия»
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Голы:
1:0 – 20 Рочина, 2:0 – 28 Рохер Марти.
ЛевантеФернандес, Мирамон, Постиго, Везу, Тоньо, Рочина (Дуарте, 87), Вукчевич, Кампанья, Барди, Рохер Марти (Моралес, 79), Майораль (Мартинес, 90).
ЛеганесСориано, Бустинса, Омеруо (Сиовас, 75), Сильва, Росалес (Руибаль, 46), Меса, Ресио, Родригес, Оскар Родригес, Брэйтуэйт, Герреро (Ассале, 59).
Предупреждения:
Омеруо (23), Вукчевич (33), Бустинса (42), Родригес (49), Майораль (55).

 

Хетафе – Валенсия 3:0 (0:0, 3:0)
Дата проведения
8 февраля, 18.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
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Голы:
1:0 – 58 Молина, 2:0 – 67 Молина, 3:0 – 87 Мата.
ХетафеСория, Ньом (Кенеди, 61), Эчейта, Суарес, Джене, Кукурелья, Оливера, Максимович (Тимор, 89), Арамбарри, Молина (Анхель Родригес, 80), Мата.
ВаленсияДоменек, Габриэл Паулиста, Флоренци, Гайя, Диакаби, Парехо, Кондогбиа, Солер (Ли Кан Ин, 70), Ферран Торрес, Родриго (Гедеш, 59), Макси Гомес (Собрино, 89).
Предупреждения:
Ньом (24), Ферран Торрес (63), Габриэл Паулиста (64), Суарес (64), Макси Гомес (65), Диакаби (71), Арамбарри (75), Эчейта (90).
Удаление:
Флоренци (78).

 

Вальядолид – Вильярреал 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
8 февраля, 20.30, «Хосе Соррилья»
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Голы:
1:0 – 15 Алькарас, 1:1 – 54 Жерар Морено.
ВальядолидМасип, Мойяно, Оливас, Салису, Рауль Гарсия, Плано (Бен-Арфа, 78), Мичел, Алькарас, Тони Вилья (Эрвиас, 65), Сандро Рамирес (де ла Фуэнте, 70), Унал.
ВильярреалАсенхо, Марио Гаспар, Альбиоль, Фунес Мори, Пенья, Мойсес Гомес (Онтиверос, 84), Тригерос, Иборра, Касорла, Жерар Морено, Пако Алькасер (Чуквуэзе, 72).
Предупреждения:
Альбиоль (41), Тони Вилья (58), Мойяно (58), Иборра (60), Пенья (70), Рауль Гарсия (78).

 

Атлетико – Гранада 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
8 февраля, 23.00, «Ванда Метрополитано»
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Гол:
1:0 – Корреа.
АтлетикоОблак, Врсалько, Савич, Эрмосо, Лоди (Феррейра Карраско, 59), Томас, Льоренте, Сауль, Коке (Лемар, 87), Корреа, Витоло (Мойя, 87).
ГранадаЭскандель, Фулькье, Дуарте, Мартинес (Фернандес, 75), Диас, Эррера (Жил Диаш, 59), Этеки, Вадильо (Пуэртас, 59), Азиз, Кейбаши, Сольдадо.
Предупреждения:
Эррера (26), Сольдадо (27), Коке (27), Фулькье (36), Томас (68), Врсалько (69), Дуарте (84), Витоло (86), Диас (88), Кейбаши (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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