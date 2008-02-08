🥈 Непряева стала второй в классическом спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне прошел женский спринт классическим стилем. Победила шведка Линн Сван, россиянка Наталья Непряева заняла второе место.

Лыжные гонки

Кубок мира

Фалун, Швеция

Женщины

Спринт, классический стиль

1. Линн Сван (Швеция) – 3.23,54

2 Наталья Непряева (Россия) – 0,08

3. Юнна Сундлинг (Швеция) – 0,10

4. Анамария Лампич (Словения) – 0,93

5. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 3,70

6. Астрид Якобсен (Норвегия) – 7,00

7. Софи Колдуэл (США) – 8,46

8. Хайди Венг (Норвегия)...

12. Тереза Йохауг (Норвегия)...

15. Тириль Венг (Норвегия)

16. Майя Далквист (Швеция)

17. Сэди Бьорнсен (США)

18. Анна Свенсен (Норвегия)...

20. Джессика Диггинс (США)

21. Ане Апельквист Стенсет (Норвегия)...

30. Ольга Кучерук (Россия)

31. Наталья Матвеева (Россия)