Кубок Федерации. Россия обыграла Румынию и вышла в финальную часть турнира

Теги сборная России жен результаты Кубок Федерации ITF Ана Богдан Анна Калинская Вероника Кудерметова Анна Блинкова Екатерина Александрова Елена Габриэла Рузе Жаклин Адина Кристиан сборная Румынии жен Теннис

Во второй день отборочных матчей Кубка Федерации Екатерина Александрова обыграла Ану Богдан, а Вероника Кудерметова уступила Жаклин Адине Кристиан.

В решающей парной встрече Анна Блинкова и Анна Калинская обыграли Жаклин Адину Кристиан и Елену Габриэлу Рузе и вывели Россию в финальную часть турнира, которая пройдет 14-19 апреля в Будапеште.

Составы команд здесь.

Кубок Федерации

Клуж-Напока, Румыния

7 – 8 февраля 2020

Закрытые корты, хард

Отборочный раунд

Румыния – Россия – 2:3

 

Екатерина Александрова – Елена Габриэла Рузе – 6:1, 6:4

Ана Богдан – Вероника Кудерметова – 6:3, 6:7, 6:1

Екатерина Александрова – Ана Богдан – 7:5, 3:6, 7:5

Жаклин Адина Кристиан – Вероника Кудерметова – 7:5, 6:3

Анна Блинкова/ Анна Калинская – Жаклин Адина Кристиан/ Елена Габриэла Рузе – 6:3, 6:2

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья