Кубок Федерации. Россия обыграла Румынию и вышла в финальную часть турнира

Во второй день отборочных матчей Кубка Федерации Екатерина Александрова обыграла Ану Богдан, а Вероника Кудерметова уступила Жаклин Адине Кристиан.
В решающей парной встрече Анна Блинкова и Анна Калинская обыграли Жаклин Адину Кристиан и Елену Габриэлу Рузе и вывели Россию в финальную часть турнира, которая пройдет 14-19 апреля в Будапеште.
Составы команд здесь.
Кубок Федерации
Клуж-Напока, Румыния
7 – 8 февраля 2020
Закрытые корты, хард
Отборочный раунд
Румыния – Россия – 2:3
Екатерина Александрова – Елена Габриэла Рузе – 6:1, 6:4
Ана Богдан – Вероника Кудерметова – 6:3, 6:7, 6:1
Екатерина Александрова – Ана Богдан – 7:5, 3:6, 7:5
Жаклин Адина Кристиан – Вероника Кудерметова – 7:5, 6:3
Анна Блинкова/ Анна Калинская – Жаклин Адина Кристиан/ Елена Габриэла Рузе – 6:3, 6:2