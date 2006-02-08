Кубок Федерации. Россия обыграла Румынию и вышла в финальную часть турнира

Во второй день отборочных матчей Кубка Федерации Екатерина Александрова обыграла Ану Богдан, а Вероника Кудерметова уступила Жаклин Адине Кристиан.

В решающей парной встрече Анна Блинкова и Анна Калинская обыграли Жаклин Адину Кристиан и Елену Габриэлу Рузе и вывели Россию в финальную часть турнира, которая пройдет 14-19 апреля в Будапеште.

Составы команд здесь.

Кубок Федерации

Клуж-Напока, Румыния

7 – 8 февраля 2020

Закрытые корты, хард

Отборочный раунд

Румыния – Россия – 2:3

Екатерина Александрова – Елена Габриэла Рузе – 6:1, 6:4

Ана Богдан – Вероника Кудерметова – 6:3, 6:7, 6:1

Екатерина Александрова – Ана Богдан – 7:5, 3:6, 7:5

Жаклин Адина Кристиан – Вероника Кудерметова – 7:5, 6:3

Анна Блинкова/ Анна Калинская – Жаклин Адина Кристиан/ Елена Габриэла Рузе – 6:3, 6:2