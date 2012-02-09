UFC 247: Джонс против Рейеса, Шевченко – Чукагян и другие бои

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Завтра рано утром в Хьюстоне (штат Техас, США) пройдет турнир UFC 247.

В главном поединке вечера чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (25-1) проведет очередную защиту титула в бою против Доминика Рейеса (12-0).

Другие бои:

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко (18-3) – Кэтлин Чукагян (13-2).

Джастин Тафа (4-1) нокаутировал Хуана Адамса (5-3) в первом раунде.

Мирсад Бектич (13-3) проиграл Дэну Иги (13-2) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 28-29).

Деррик Льюис (23-7) победил Илира Латифи (14-8) единогласным решением судей (29-28 трижды)

Взвешивание UFC 247: Рейес перевесил Джонса, Шевченко и Чукагян показали одинаковый веc

 

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