Эммануэль Пети: «Месси не такая машина, как Роналду. Ему осталось играть на топ-уровне год-два»

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети поделился мнением о возможном переходе форварда «Барселоны» в «Манчестер Сити».

«Месси не Криштиану Роналду. С точки зрения физики он не такая машина. Роналду – монстр, а Месси, которому 32 года, осталось играть на самом высоком уровне еще год или два.

Даже выступая вместе с замечательными игроками в «Барсе», он уже не будет обладать той же скоростью и тем же дриблингом. Уверен, он понимает, что конец не так уж далек.

Честно говоря, я не думаю, что ему подходит интенсивный английский чемпионат. Ему не нравится, когда с ним играют плотно, борются с ним. В Испании его оберегают.

Английским фанатам было бы приятно его увидеть, но я не вижу причин для клуба вроде пытаться подписать Месси в 32 или 33 года. Если «Сити» и хотел бы его купить, нужно было пытаться это сделать пару лет назад», – отметил Пети.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» следит за ситуацией вокруг Месси в «Барселоне» после конфликта аргентинца со спортивным директором каталонцев Эриком Абидалем.

Месси намерен остаться в «Барсе» и летом не перейдет в «Ман Сити» (Sky Sports)

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