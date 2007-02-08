«Локомотив» интересуется Симоне Дзадзой (Betting Insider)

В «Локомотиве» предметно обсуждают трансфер форварда сборной Италии и «Торино» Симоне Дзадзы. Об этом сообщает Betting Insider со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Также уточняется, что не все в московском клубе уверены в правильности выбора. Некоторые члены руководства сомневаются, что Дзадза является лучшим вариантом приобретения в атаку. Основными причинами называются – его мотивированность и адаптивность за пределами Италии.

В текущем сезоне Дзадза сыграл в 13 матчах Серии А, забив 3 мяча и сделав 2 голевые передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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