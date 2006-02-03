Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» покажут матчи Евро-2020 в равном объеме. Трансляций на «Телеспорте» не будет

Владелец компании «Телеспорт» Петр Макаренко сообщил, что Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» покажут матчи Евро-2020 в одинаковом объеме.

«Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» покажут матчи чемпионата Европы в равном объеме.

«Телеспорт» не будет осуществлять прямые трансляции игр чемпионата Европы на своей платформе. Наверное, будут показываться обзоры матчей», – сообщил Макаренко.

Ранее сообщалось, что «Телеспорт» купил права на трансляцию за 25 млн евро. Компания должна была показать матчи турнира совместно с Первым каналом.