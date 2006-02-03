Агент Кокорина о словах Ротенберга: «В «Сочи» Александр не собирается»

Кирилл Логинов, отчим и агент форварда Александра Кокорина, заявил, что игрок по-прежнему не планирует переходить в «Сочи».

– Является ли действительной информация о том, что зарплату в «Зените» приравняли к МРОТ?

– В связи с исполнением обязанностей не имею права разглашать контрактную информацию.

– Борис Ротенберг заявил, что он продолжает ждать Александра в «Сочи» и поддерживает связь с ним. Останется ли Кокорин в «Зените»-2 до конца сезона?

– В настоящий момент он находится в «Зените»-2. В «Сочи» он не собирается. Как будут развиваться события, я не готов ответить, – сказал Логинов.

Миллер с Ротенбергом – друзья и в футболе, и в бизнесе. Поделить Кокорина для них – мелочь