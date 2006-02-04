«Рубин» арендовал хавбека «Ольборга» Абилгора с правом выкупа

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«Рубин» объявил о трансфере полузащитника Оливера Абилгора из «Ольборга».

 23-летний датчанин арендован казанцами до конца сезона, соглашение предусматривает опцию выкупа.

Абилгор – воспитанник «Ольборга», он провел 91 матч за клуб. Его статистику можно изучить здесь.

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