объявил о трансфере полузащитника Оливера Абилгора из .

23-летний датчанин арендован казанцами до конца сезона, соглашение предусматривает опцию выкупа.

Абилгор – воспитанник «Ольборга», он провел 91 матч за клуб. Его статистику можно изучить здесь.