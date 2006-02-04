«Рубин» объявил о трансфере полузащитника Оливера Абилгора из «Ольборга».
23-летний датчанин арендован казанцами до конца сезона, соглашение предусматривает опцию выкупа.
Абилгор – воспитанник «Ольборга», он провел 91 матч за клуб. Его статистику можно изучить здесь.
Официально! Оливер Абильдгор – в «Рубине»🇩🇰— «Рубин» Казань (@fcrk) February 3, 2020
📃 Соглашение с 23-летним датским полузащитником рассчитано до окончания текущего сезона и включает право выкупа.
Добро пожаловать, Оливер! ❤️💚
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