Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ. В сентябре это было 11 280 рублей (РБК)

Зарплата нападающего Александра Кокорина приравнена к минимальному размеру оплаты труда в России, сообщает РБК.

«На момент заключения контракта в сентябре МРОТ составлял 11 280 руб. Если растет МРОТ, то растет и зарплата», — сообщил источник в «Зените».

Собеседник в окружении Кокорина заявил, что игрок «не торговался за свой контракт» и принял предложение сразу.

«Он был благодарен клубу за поддержку, которую ему оказывали во время заключения. По факту у него самая маленькая зарплата в РПЛ», — рассказал собеседник в «Зените».

Таким образом, Кокорина можно считать самым низкооплачиваемым футболистом РПЛ, исходя из открытых данных о зарплатах футболистов.

Генеральный директор клуба Александр Медведев и сам Кокорин не смогли оперативно ответить на вопрос о размере зарплаты футболиста.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в декабре сообщил, что в 2020 году минимальная заработная плата в городе составит 19 тысяч рублей.

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