Президиум ВФЛА подал в отставку. Полномочия переданы рабочей группе ОКР

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку. Решение об этом было принято на заседании президиума, которое прошло 3 февраля.

«Учитывая, что деятельность ВФЛА не привела к восстановлению федерации в , действуя в интересах чистых российских спортсменов для обеспечения их участия в международных и всероссийских соревнованиях, а также в целях сохранения целостности легкой атлетики, были приняты следующие решения:

– передать действующей рабочей группе по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля 2020 года;

– передать рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР) полномочия по взаимодействию с World Athletics, AIU, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями;

– всем членам Президиума ВФЛА добровольно сложить с себя полномочия и подать в отставку», – говорится в заявлении ВФЛА.

31 января Министерство спорта России приостановило государственную аккредитацию ВФЛА до марта 2020 года.

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