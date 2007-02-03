Президиум ВФЛА подал в отставку. Полномочия переданы рабочей группе ОКР

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку. Решение об этом было принято на заседании президиума, которое прошло 3 февраля.
«Учитывая, что деятельность ВФЛА не привела к восстановлению федерации в World Athletics, действуя в интересах чистых российских спортсменов для обеспечения их участия в международных и всероссийских соревнованиях, а также в целях сохранения целостности легкой атлетики, были приняты следующие решения:
– передать действующей рабочей группе ОКР по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля 2020 года;
– передать рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР) полномочия по взаимодействию с World Athletics, AIU, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями;
– всем членам Президиума ВФЛА добровольно сложить с себя полномочия и подать в отставку», – говорится в заявлении ВФЛА.
31 января Министерство спорта России приостановило государственную аккредитацию ВФЛА до марта 2020 года.
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