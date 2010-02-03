Хабиб – о реванше с Конором: «Зачем мне 100 миллионов за то, чтобы я этого придурка еще раз побил?»

Теги Sports.ru UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Тони Фергюсон брань Хабиб - Фергюсон UFC 249 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном реванше с Конором Макгрегором.

«Мне неинтересен реванш с Макгрегором. Если предложат 100 миллионов долларов? Есть многие виды спорта, куда можно вложить такие деньги.

А мне зачем 100 миллионов за то, чтобы я этого придурка еще раз побил?» – ответил российский боец.

Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором в октябре 2018-го закончился досрочной победой россиянина.

18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке Хабиб проведет защиту пояса в поединке с Тони Фергюсоном.

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