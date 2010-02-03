Хабиб – о реванше с Конором: «Зачем мне 100 миллионов за то, чтобы я этого придурка еще раз побил?»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном реванше с Конором Макгрегором.
«Мне неинтересен реванш с Макгрегором. Если предложат 100 миллионов долларов? Есть многие виды спорта, куда можно вложить такие деньги.
А мне зачем 100 миллионов за то, чтобы я этого придурка еще раз побил?» – ответил российский боец.
Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором в октябре 2018-го закончился досрочной победой россиянина.
18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке Хабиб проведет защиту пояса в поединке с Тони Фергюсоном.
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