Хабиб – о реванше с Конором: «Зачем мне 100 миллионов за то, чтобы я этого придурка еще раз побил?»

Чемпион UFC в легком весе ответил на вопрос о возможном реванше с Конором Макгрегором.

«Мне неинтересен реванш с Макгрегором. Если предложат 100 миллионов долларов? Есть многие виды спорта, куда можно вложить такие деньги.

А мне зачем 100 миллионов за то, чтобы я этого придурка еще раз побил?» – ответил российский боец.

Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором в октябре 2018-го закончился досрочной победой россиянина.

18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке Хабиб проведет защиту пояса в поединке с Тони Фергюсоном.

Абдель-Азиз — Конору: «Дерись с Гэтжи, одержи победу, а уже потом получай свой титульный бой»

Менеджер Нурмагомедова: «Хабибу готовы заплатить 100 млн долларов за бой с Конором или Мэйвезером»