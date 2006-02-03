Между Месси и Пике случился конфликт на тренировке (As)

Между форвардом «Барселоны» и защитником Жераром Пике случился конфликт, утверждает As.

Ссора произошла во время утренней тренировки в прошлый вторник – во время игры, почти в самом конце занятия.

Одному игроку не понравилось фривольное поведение другого, и футболисты поспорили на повышенных тонах, однако успокоились вскоре после стычки.

«Барселона» идет на втором месте в , отставая от лидирующего «Реала» на 3 очка.

При Вальверде раздевалка «Барсы» раскололась на две группировки. А Месси давно решает больше любого тренера