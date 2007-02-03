Кушиташвили арестовали на два месяца. Боксер заявил, что не употреблял наркотики

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Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили арестован на два месяца.

Такую меру пресечения спортсмену избрал 235-й гарнизонный военный суд.

Кушиташвили просил избрать в качестве меры пресечения домашний арест. На суде боксер заявил, что не употреблял наркотики. Сторона защиты будет обжаловать решение суда.

Напомним, Кушиташвили обвиняют в избиении росгвардейца, которому боксер сломал нос. Также члену сборной России предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

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