Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили арестован на два месяца.

Такую меру пресечения спортсмену избрал 235-й гарнизонный военный суд.

Кушиташвили просил избрать в качестве меры пресечения домашний арест. На суде боксер заявил, что не употреблял наркотики. Сторона защиты будет обжаловать решение суда.

Напомним, Кушиташвили обвиняют в избиении росгвардейца, которому боксер сломал нос. Также члену сборной России предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

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Боксёр Георгий Кушиташвили заявил, что наркотики, найденные у него, ему не подбросили. Однако, он утверждает, что и не употреблял их.



– Вам подбросили наркотики, как они у вас оказались?

– Неважно, бл!



Загадочная история Георгия Кушиташвили. pic.twitter.com/bWXUK6s08k — baza (@bazabazon) February 3, 2020

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