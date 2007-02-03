Уткин о словах Кокорина про 20 тысяч рублей в «Зените»: «Бомжи»

Журналист Василий Уткин вновь затронул тему зарплаты форварда Александра Кокорина.

«Я бы и хотел промолчать, но на этой неделе Кокорин стал давать комментарии.

Его попросили прокомментировать то, что я сказал – что у него зарплата по контракту 20 тысяч рублей в месяц. И Саня сказал, что я ему еще накинул.

У меня возникла только одна реакция на эту тему. Ну что сказать. Понимаете, такие доходы. Ну, бомжи», – сказал Уткин.

Фото: скриншот передачи «Футбольный клуб» на YouTube-канале Василия Уткина

Василий Уткин: «Кокорин получает в «Зените» 20 тысяч рублей в месяц»

Кокорин о 20 тысячах рублей в «Зените»: «Уткин мне еще накинул»

Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ. В сентябре это было 11 280 рублей (РБК)