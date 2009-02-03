Родители воспитанников «Луча» обратились к Путину и РФС: «Нам нужна академия! Чем мы хуже Китая?»

Родители воспитанников академии «Луч» обратились к президенту России Владимиру Путину, министру спорта РФ Олегу Матыцину и РФС с просьбой о создании современного комплекса для подготовки футболистов.

«Мы, граждане России, родители, родственники и представители юношей от 3 до 18 лет, которые не представляют свою жизнь без футбола! Мы обращаемся к президенту нашей страны, к министру спорта и в Российский футбольный союз для принятия срочных, кардинальных и глобальных мер по спасению футбола в самом отдаленном, но самом огромном регионе нашей страны. Услышьте нас!

Похоже, сейчас настал самый трудный час. Мы не хотим думать, что последний. Вместе с футбольным клубом умрет и школа подготовки юных футболистов. И вот эти 300 детей, взявшись за руки, пойдут куда? Школа многие десятилетия была вторым домом для тысяч ребят. Она была кузницей кадров для большого футбола. Невозможно подсчитать, сколько ребят, начав свой путь в футболе здесь, стали профессиональными игроками.

Нашим тренерам не платили зарплату с августа из-за безграмотного и бездарного руководства! Но клуб не должен умереть. Это будет непоправимой ошибкой для всего российского футбола. Если в руководстве страны, в руководстве спорта и футбола есть умные, грамотные, неравнодушные руководители, задумайтесь, какие перспективы открываются, если нас возродить, усилить и укрепить. Огромный регион, колоссальное количество детей, которые мечтают заниматься футболом.

Между тем, мы находимся рядом с фантастически быстро растущим миром азиатского футбола. Рядом с нами Япония, две Кореи и Китай, где в каждой школе ввели урок футбола, где в каждом городе, в котором больше 200 тысяч населения, есть манежи и поля. Мы ездим туда на турниры, мы видим это и недоумеваем: а чем мы, Россия, хуже, чем Китай? Наши дети чем хуже? Или они меньшего достойны?

А теперь о главном! Нам нужна академия! Настоящая, суперсовременная, большая, с манежами, с полями, с интернатом, со школой. Да не просто нужна, а до крика необходима! Ближайшая к нам — за 8 тысяч километров! 8 тысяч километров! Ни в одной стране цивилизованного мира нет такого, чтобы на территории в 7 млн квадратных километров, а это, на секундочку, 41% от всей территории России, не было ни одной академии!

300 воспитанников академии «Луч», 600 их родителей, весь Владивосток, весь Приморский край и весь Дальний Восток – мы смотрим на вас. Не подведите нас», — сказано в обращении.