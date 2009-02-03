Ротенберг о Кокорине: «Мы ждем его в «Сочи». Надеюсь, он примет правильное решение»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Александра Кокорина.

«Я с Сашей на связи, у меня с ним контакт. Мы ждем его в «Сочи». Надеюсь, он примет правильное решение. Все дороги открыты для него в нашей команде. Он сможет себя проявить здесь, вернуться потом обратно. Надеюсь, в ближайшее время наступит ясность.

Поймите. В «Сочи» созданы все условия. У нас все работает на высоком уровне — медицинское обслуживание и так далее. Мы ему все предоставим, чтобы он себя комфортно у нас чувствовал. Ребята ждут его в команде, и тренер тоже», – сказал Ротенберг.

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