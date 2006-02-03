Кокорин сделал дубль в матче «Зенита-2». Он забил на 68-й и 69-й минутах

Нападающий Александр Кокорин вышел в стартовом составе «Зенита-2» на товарищеский матч против «Гремио Новоризонтино» (4:1).

28-летний форвард забил два гола, отличившись на 68-й и 69-й минутах.

Стартовый состав «Зенита-2» выглядел так: Рыбиков, Богаев, Рукас, Сазонов, Вахания, Сергеев, Кравцов, Кокорин, Тарасов, Погорелов, Ильин.

Напомним, Кокорин проходит сборы с «Зенитом-2» после того, как отказался переходить в «Сочи» на правах аренды.

Сегодня владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что команда ждет Кокорина в своем расположении, и выразил надежду на то, что форвард «примет правильное решение».