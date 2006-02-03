Дембеле получил травму на тренировке «Барсы». Он не играл с ноября

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле получил очередную травму.

Как сообщает As со ссылкой на RAC, Дембеле покинул тренировку «Барсы» досрочно из-за того, что испытывал дискомфорт в области задней поверхности бедра.

Напомним, что Дембеле находился на финальной стадии восстановления после своей предыдущей травмы. В матче группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который проходил 27 ноября, хавбек получил разрыв мышцы бицепса бедра.

В текущем сезоне Дембеле провел 5 матчей в Ла Лиге и отметился одним забитым голом.