Хавбек «Галатасарая» Бельханда отказался переходить в «Спартак» (Sabah)

Теги Спартак Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Юнес Бельханда Футбол

Полузащитник «Галатасарая» Юнес Бельханда отклонил предложение о переходе в «Спартак», сообщает турецкое издание Sabah.

По информации источника, «Галатасарай» был готов расстаться с игроком в зимнее трансферное окно. Клуб вел переговоры с «Монако», однако они не стали успешными. Затем поступило предложение от московского «Спартака», но Бельханда выразил желание продолжить карьеру в Турции.

Контракт Бельханда с турецким клубом действует до июня 2021 года, поэтому, скорее всего, «Галатасарай» расстанется с ним в летнее трансферное окно.

Ранее 29-летний марокканец выступал за киевское «Динамо». Он перешел оттуда в «Галатасарай» за 9,75 млн евро. 

В этом сезоне Бельханда провел за «Галатасарай» 13 матчей в чемпионате Турции, забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу. 

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья