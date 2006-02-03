Хавбек «Галатасарая» Бельханда отказался переходить в «Спартак» (Sabah)

Полузащитник «Галатасарая» Юнес Бельханда отклонил предложение о переходе в «Спартак», сообщает турецкое издание Sabah.

По информации источника, «Галатасарай» был готов расстаться с игроком в зимнее трансферное окно. Клуб вел переговоры с «Монако», однако они не стали успешными. Затем поступило предложение от московского «Спартака», но Бельханда выразил желание продолжить карьеру в Турции.

Контракт Бельханда с турецким клубом действует до июня 2021 года, поэтому, скорее всего, «Галатасарай» расстанется с ним в летнее трансферное окно.

Ранее 29-летний марокканец выступал за киевское «Динамо». Он перешел оттуда в «Галатасарай» за 9,75 млн евро.

В этом сезоне Бельханда провел за «Галатасарай» 13 матчей в чемпионате Турции, забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу.