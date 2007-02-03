В женский «Зенит» перешли 13 футболисток

Недавно созданная женская команда «Зенита» пополнила свой состав 13 футболистками.

К петербургскому клубу присоединились экс-игрок «Чертаново» Екатерина Морозова, бывшие футболистки «Авроры» Ксения Олексюк и Ксения Батова, экс-игрок «Лидера» Елена Брусова, экс-футболистки ЦСКА Людмила Шадрина, Екатерина Сочнева и Вера Симановская, экс-хавбек «Звезды-2005» Дарья Шквара, Татьяна Степанова, выступавшая за , экс-игрок «Кубаночки» Славяна Астанкова, экс-футболистка «Дончанки» Юлия Запотичная, бывший вратарь «Локомотива» Кристина Федорова и выступавшая за ижевское «Торпедо» Мария Дигурова.

Напомним, о создании женской команды «Зенит» объявил в январе. Сообщалось, что в ее продвижении могут быть задействованы главный тренер «Зенита» Сергей Семак и форвард Артем Дзюба.

Фото: сайт «Зенита»