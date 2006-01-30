📰Соболев в «Спартаке», «МЮ» взял Бруну, Тим выбил Надаля, 19-очковый отрыв «Ливерпуля», «Реал», «Интер» и «Ман Сити» идут дальше в кубках и другие новости утра

1. «Спартак» арендовал форварда «Крыльев» Александра Соболева до конца сезона с правом выкупа. Трансфер обойдется в 5 млн евро. С лета его зарплата составит 1,8-1,9 миллиона евро, не считая бонусов.

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Бруну Фернандеша (осталось пройти медосмотр и подписать контракт). «Тоттенхэм» купил вингера ПСВ Бергвейна, контракт – до 2025 года. «Арсенал» взял в аренду защитника «Фламенго» Мари с опцией выкупа. «Севилья» арендовала Сусо у «Милана» на 1,5 года с опцией выкупа.

«Милан» и «Герта» согласовали трансфер Пионтека за 27 млн евро. ЦСКА интересуется 20-летним хавбеком Салемакерсом, «Андерлехт» хочет 7 млн евро. «Челси» работает над трансфером Мертенса и готов заплатить 6-7 млн евро. «Барселона» предложит 20 млн фунтов «Челси» за Виллиана. Кроме того, каталонцы предложили 100 млн евро за хавбека «Эвертона» Ришарлисона, но получили отказ. «Тоттенхэм» и «Реал» обсудят трансфер Бэйла. Больше информации о потенциальных трансферах – здесь.

2. «Ливерпуль» выиграл 15-й матч подряд в АПЛ, победив «Вест Хэм» (2:0), и оторвался от «Ман Сити» на 19 очков. Команда Клоппа не проигрывает 41 матч в чемпионате Англии (до рекорда «Арсенала» – 8 игр). Кроме того, «Ливерпуль» впервые обыграл всех соперников в чемпионате за сезон.

3. Australian Open. Австриец Доминик Тим в четвертьфинале обыграл Рафу Надаля и прервал серию испанца из семи полуфиналов на «Шлемах» подряд. Александр Зверев победил Стэна Вавринку и впервые вышел в полуфинал «Большого шлема».

4. «Ман Сити» вышел в финал Кубка английской лиги, несмотря на поражение от «МЮ» в ответной игре – 3:2 по сумме двух матчей. «Сити» третий год подряд сыграет в финале Кубка лиги (рекорд у. «Ливерпуля» – 4 финала подряд).

5. КХЛ. «Витязь» уступил «Ак Барсу», ЦСКА победил «Адмирал», «Салават» проиграл «Амуру» по буллитам.

6. WADA обнаружило манипуляции со 145 допинг-пробами из базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

7. «Реал Мадрид» разнес «Сарагосу» (4:0) и вышел в 1/4 финала Кубка Испании. «Валенсия» по пенальти прошла «Культураль Леонеса» и другие результаты дня.

8. Зимний ЧМ-2020 по легкой атлетике перенесен на год из-за коронавируса. Проведение всех спортивных мероприятий в Китае приостановлено до апреля.

9. Федерация фигурного катания России опубликовала критерии отбора для попадания в сборную на следующий год.

10. «Интер» победил «Фиорентину» и сыграет с «Наполи» в полуфинале Кубка Италии.

11. Матч «Куньлунь» – «Динамо» Рига перенесен в Новосибирск из-за эпидемии коронавируса в Китае.

Хоккеист клуба ВХЛ «Ценг Тоу» заболел ОРВИ. В связи с этим все китайские игроки команды отправлены в КНР.

12. Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента клуба Эда Вудворда. Они недовольны работой Вудворда и семьи Глейзеров, владеющей командой.

13. Всероссийская федерация легкой атлетики может быть полностью исключена из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

14. В КХЛ в сезоне-2021/22 может появиться узбекский клуб.

15. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду – первый человек с 200 млн подписчиков в инстаграме.

Цитата дня.

Глава «Крыльев»: «Соболев просил отпустить его в топ-клуб. «Спартак» сделал достойное предложение»