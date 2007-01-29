Криштиану Роналду – первый человек с 200 млн подписчиков в инстаграме

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком, набравшим 200 миллионов подписчиков в инстаграме.

У ближайшей преследовательницы португальца, певицы Арианы Гранде, 173 миллиона подписчиков, на третьем месте актер Дуэйн Джонс с 170 миллионами.

Роналду является рекордсменом по числу подписчиков в инстаграме с октября 2018 года. Тогда он обошел Селену Гомес, которая сейчас идет четвертой в рейтинге.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси занимает 8-е место по числу подписчиков (141 млн).

Пост в инстаграме Роналду стоит 975 тысяч долларов. Откуда взялась эта цена?

 
 
 
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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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