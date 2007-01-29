Соболев будет получать в «Спартаке» 1,8-1,9 млн евро в год плюс бонусы («СЭ»)

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев перешел в .

Как утверждает «Спорт-Экспресс», зарплата россиянина в с лета составит 1,8-1,9 миллиона евро за сезон плюс бонусы за командные достижения.

Московский клуб арендовал 22-летнего форварда до конца сезона с правом выкупа. Трансфер Соболева обойдется красно-белым в пять миллионов евро.

Соболев с 10 голами в 18 играх делит второе место в гонке бомбардиров РПЛ с Эльдором Шомуродовым. У лидирующего Артема Дзюбы из «Зенита» на один гол больше.

Статистику новичка «Спартака» можно найти здесь.