Соболев будет получать в «Спартаке» 1,8-1,9 млн евро в год плюс бонусы («СЭ»)

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Соболев Спорт-Экспресс деньги Футбол

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев перешел в «Спартак».

Как утверждает «Спорт-Экспресс», зарплата россиянина в «Спартаке» с лета составит 1,8-1,9 миллиона евро за сезон плюс бонусы за командные достижения.

Московский клуб арендовал 22-летнего форварда до конца сезона с правом выкупа. Трансфер Соболева обойдется красно-белым в пять миллионов евро.

Соболев с 10 голами в 18 играх делит второе место в гонке бомбардиров РПЛ с  Эльдором Шомуродовым. У лидирующего Артема Дзюбы из «Зенита» на один гол больше.

Статистику новичка «Спартака» можно найти здесь.

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