WADA обнаружило манипуляции со 145 допинг-пробами из базы данных Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило манипуляции со 145 из 298 проб спортсменов, попавших под подозрение после проверки базы Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщил глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер.

«Данные 145 спортсменов изменены или удалены. Некоторые изменения были сделаны задним числом. Мы можем определить, какой файл был удален и когда, однако не всегда возможно восстановить эти данные. Но мы проведем проверку подозрительных данных всех 298 спортсменов» – цитирует Юнгера ТАСС со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

9 декабря 2019 года исполком WADA принял решение отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на 4 года, а также лишить Российское антидопинговое агентство ( ) статуса соответствия из-за манипуляций с данными московской лаборатории.

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