«Крылья» объявили о переходе Соболева в «Спартак»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев стал игроком .

Московский клуб арендовал 22-летнего форварда до конца сезона с правом выкупа.

Трансфер Соболева обойдется красно-белым в пять миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на нападающего претендовали ЦСКА и «Динамо», а также английские клубы.

Соболев с 10 голами в 18 играх делит второе место в гонке бомбардиров РПЛ с Эльдором Шомуродовым. У лидирующего Артема Дзюбы из «Зенита» на один гол больше.

Статистику футболиста можно найти здесь.