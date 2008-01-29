Баходыр Гафуров: «Вполне вероятно, узбекский клуб будет играть в КХЛ в сезоне-2021/22»

Первый вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходыр Гафуров ответил на вопрос касательно возможного вступления узбекского клуба в КХЛ.

Напомним, «Хумо» из Узбекистана выступает в ВХЛ с сезона-2019/20.

– Цель подняться в КХЛ остается в дальней перспективе или в осязаемой?

– Для нас войти в КХЛ не самоцель. Мы понимаем, что КХЛ – это топ-левел. Высший уровень хоккейных лиг на Евразийском пространстве. Она накладывает ряд обязательств на команду, и тут мы должны сопоставить баланс того, насколько нам это необходимо на данном этапе развития и насколько нахождение в КХЛ либо в ВХЛ помогает нам решать наши текущие задачи.

Так вот, в этом и в следующем сезоне мы понимаем, что участие в чемпионате ВХЛ для нас является оптимальным решением. С точки зрения финансовых затрат, с точки зрения результата, который мы получаем от этого. Но вполне вероятно, что в сезоне-2021/2022 мы будем уже играть в КХЛ, – сказал Гафуров.

КХЛ расширяется уже 12 лет: обещали Лондон, Париж и Милан. Но в итоге иностранные клубы уходят