«Челси» работает над трансфером Мертенса и готов заплатить 6-7 млн евро

«Челси» не отказался от намерения подписать нападающего «Наполи» Дриса Мертенса.

Лондонский клуб в настоящее время ведет работу над трансфером форварда. «Синие» хотят заполучить Мертенса уже этой зимой, а не ближайшим летом.

Контакты между «Челси» и «Наполи» продолжаются. Английский клуб готов заплатить за футболиста 6-7 миллионов евро.

«Наполи» пока не принял предложение «Челси». В то же время партенопейцы были согласны продать Мертенса сейчас при условии, что он останется в итальянском клубе до конца сезона на правах аренды. Этот вариант не устроил «Челси».

Контракт, связывающий Мертенса с «Наполи», рассчитан до окончания сезона.