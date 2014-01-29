Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Вест Хэма» – 1:0. Салах реализовал пенальти

В рамках перенесенного матча 18-го тура Премьер-лиги встречаются «Вест Хэм» и «Ливерпуль».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Чемпионат Англии
18-й тур
- Дата проведения
- 29 января, 22.45, «Олимпийский стадион»
- Голы:
- 0:1 – 35, пенальти Салах, 0:2 – 52 Окслейд-Чемберлен.
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Вест Хэм –
Фабианьски, Крессуэлл, Огбонна, Масуаку, Диоп, Райс, Нобл, Снодграсс, Лансини, Аллер, Нгакиа.
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Ливерпуль –
Алиссон, Робертсон, Гомес, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Салах, Ориги, Фирмино.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.