Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Вест Хэма» – 1:0. Салах реализовал пенальти

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В рамках перенесенного матча 18-го тура Премьер-лиги встречаются «Вест Хэм» и «Ливерпуль».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат Англии

18-й тур

Вест Хэм – Ливерпуль 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
29 января, 22.45, «Олимпийский стадион»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 35, пенальти Салах, 0:2 – 52 Окслейд-Чемберлен.
Вест ХэмФабианьски, Крессуэлл, Огбонна, Масуаку, Диоп, Райс, Нобл, Снодграсс, Лансини, Аллер, Нгакиа.
ЛиверпульАлиссон, Робертсон, Гомес, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Салах, Ориги, Фирмино.
Предупреждения:
Диоп (34), Нобл (43).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

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