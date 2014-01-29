Глава «Крыльев»: «Соболев просил отпустить его в топ-клуб. «Спартак» сделал достойное предложение»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Соболев Александр Фетисов Футбол

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал трансфер форварда Александра Соболева в «Спартак».

«Сегодня на заседании совета директоров было принято решение о платной аренде Александра Соболева в «Спартак» до конца сезона с опцией последующего выкупа.

При этом учитывалось желание игрока, он просил отпустить его в топ-клуб. Мы исходили из всех обстоятельств, в том числе из интересов нашего клуба.

«Спартак» сделал нам достойное предложение, которое в данный момент нас устроило. Еще раз хочу поблагодарить Александра за работу в нашем клубе и пожелать ему удачи и успехов», – сказал Фетисов.

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