Зверев впервые вышел в полуфинал «Большого шлема»

Седьмая ракетка мира Александр Зверев на Australian Open обыграл чемпиона-2014 – 1:6, 6:3, 6:4, 6:2. Немец впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

На Australian Open 22-летний Зверев приехал, проиграв все три матча на Cup и допустив в них 31 двойную ошибку за семь сетов. В Мельбурне он пока проиграл всего один сет и сделал 11 двойных в 16 партиях.

До сегодняшнего матча с Вавринкой экс-третий номер рейтинга в двух четвертьфиналах ТБШ не взял ни одного сета.

За финал он сыграет с или Домиником Тимом.

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