ЦСКА интересуется 20-летним хавбеком Салемакерсом, «Андерлехт» хочет 7 млн евро (Het Nieuwsblad)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Андерлехт высшая лига Бельгия возможные трансферы Алексис Салемакерс Футбол

Полузащитник «Андерлехта» Алексис Салемакерс попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает Het Nieuwsblad.

Армейцы уже интересовались возможностью трансфера 20-летнего игрока. Бельгийский клуб хочет получить за его переход не менее 7 млн евро.

ЦСКА не рассматривает вариант с арендой и намерен сразу приобрести Салемакерса. Бельгиец же хочет остаться в «Андерлехте» до конца сезона.

В нынешнем сезоне игрок провел 16 матчей в чемпионате Бельгии, забив два гола и отдав две голевые передачи. Статистику Салемакерса можно найти здесь.

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