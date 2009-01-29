Федерация фигурного катания России опубликовала критерии отбора для попадания в сборную на следующий год

фигурного катания России (ФФКР) опубликовала критерии формирования состава российской сборной на следующий сезон.

Главными критериями для включения кандидатов в состав сборной являются результаты, показанные спортсменами на следующих соревнованиях:

– чемпионат мира (с 1 по 18 место в одиночном и с 1 по 15 место в парном и танцах на льду);

– чемпионат Европы (с 1 по 12 место в одиночном и с 1 по 10 место в парном и танцах на льду);

– первенство мира среди юниоров (с 1 по 10 место);

– этапы Гран-при (с 1 по 8 место в одиночном и с 1 по 6 место в парном и танцах на льду);

– чемпионат России (с 1 по 8 место в одиночном и с 1 по 6 место в парном и танцах на льду);

– Финал Кубка России (с 1 по 10 место);

– первенство и/или спартакиада России (с 1 по 8 место для юниоров, с 1 по 6 место для юношей и девушек старшего возраста, с 1 по 3 место для юношей и девушек младшего возраста);

– этапы Гран-при среди юниоров (с 1 по 8 место в одиночном и с 1 по 6 в парном и танцах на льду).

Формирование и утверждение состава кандидатов в сборные команды страны проводится ежегодно до 15 мая.

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