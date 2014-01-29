«Барселона» предложит 20 млн фунтов «Челси» за Виллиана

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«Барселона» намерена приобрести вингера «Челси» Виллиана до закрытия январского трансферного окна.

По информации Sky Sports, каталонский клуб готовит предложение о трансфере 31-летнего хавбека в размере 20 миллионов фунтов.

Сине-гранатовые давно хотят пригласить бразильца, однако и прошлым, и позапрошлым летом все предложения «Барсы» лондонцы отклонили.

Действующий контракт Виллиана с «Челси» рассчитан до конца сезона, после чего он может покинуть клуб бесплатно.

Со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

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