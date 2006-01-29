«Барселона» предложила 100 млн евро за хавбека «Эвертона» Ришарлисона, но получила отказ

планировала приобрести атакующего полузащитника «Эвертона» этой зимой.

Каталонский клуб предложил за 22-летнего хавбека 100 миллионов евро, но получил отказ.

Руководство «ирисок» сразу отклонило предложение сине-гранатовых, утверждает Sky Sports.

Бразилец является одним из ключевых игроков . Клуб планирует усилить состав в ближайшее время и не намерен отпускать лидеров.

За игроком давно внимательно следит спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль, полагая, что он составит отличную связку с Луисом Суаресом.

«Эвертон» приобрел Ришарлисона у летом 2018 года за 50 млн фунтов.

В нынешнем сезоне хавбек провел 22 матча в АПЛ, забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.