«Барселона» предложила 100 млн евро за хавбека «Эвертона» Ришарлисона, но получила отказ

«Барселона» планировала приобрести атакующего полузащитника «Эвертона» Ришарлисона этой зимой.
Каталонский клуб предложил за 22-летнего хавбека 100 миллионов евро, но получил отказ.
Руководство «ирисок» сразу отклонило предложение сине-гранатовых, утверждает Sky Sports.
Бразилец является одним из ключевых игроков «Эвертона». Клуб планирует усилить состав в ближайшее время и не намерен отпускать лидеров.
За игроком давно внимательно следит спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль, полагая, что он составит отличную связку с Луисом Суаресом.
«Эвертон» приобрел Ришарлисона у «Уотфорда» летом 2018 года за 50 млн фунтов.
В нынешнем сезоне хавбек провел 22 матча в АПЛ, забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.