Хоккеист «Ценг Тоу» заболел ОРВИ. Все китайские игроки команды отправлены в КНР

отправил китайских игроков в КНР.

Соответствующее решение было принято после того, как один из хоккеистов заболел ОРВИ.

Ранее команда прибыла в Пензу на матч регулярного чемпионата против «Дизеля».

«Команда с 21 января находится в Российской Федерации. Ни у кого из игроков нет отклонений по термометрии. Каждый день в девять часов утра мы проходим медицинский осмотр в городах, где играем.

Сегодня, 29 января, представители пензенской городской больницы осмотрели нас в гостинице. Температурный режим игроков в норме, отклонений нет никаких. Что касается китайского игрока, у которого была немного повышена температура, то ему в Москве, Казани и Рязани поставили диагноз ОРВИ. Руководством «Ценг Тоу» принято решение об отправке его и всех игроков КНР на родину», – сказал врач «Ценг Тоу» Антон Шабалин.

Отметим, что в состав «Ценг Тоу» входят пять игроков из Китая.

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