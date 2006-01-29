«Спартак» заплатит 5 млн евро за аренду и выкуп Соболева («СЭ»)

Стали известны детали готовящегося трансфера в «Спартак» нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.
Московский клуб арендует 22-летнего российского форварда с правом выкупа летом.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», общие затраты «Спартака» на трансфер составят порядка 5 миллионов евро.
За аренду Соболева до конца сезона-2019/20 клуб из Самары получит 500 тысяч, а по ее окончании – 4,5 миллиона.
В июне Соболев подпишет постоянный контракт со «Спартаком» на 4 года.
Нападающий до конца этой недели должен прибыть в расположение красно-белых на сборе в Катаре.
В текущем сезоне Соболев провел 19 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах и забил 10 голов.