«Спартак» заплатит 5 млн евро за аренду и выкуп Соболева («СЭ»)

Стали известны детали готовящегося трансфера в нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.

Московский клуб арендует 22-летнего российского форварда с правом выкупа летом.

Как сообщает , общие затраты «Спартака» на трансфер составят порядка 5 миллионов евро.

За аренду Соболева до конца сезона-2019/20 клуб из Самары получит 500 тысяч, а по ее окончании – 4,5 миллиона.

В июне Соболев подпишет постоянный контракт со «Спартаком» на 4 года.

Нападающий до конца этой недели должен прибыть в расположение красно-белых на сборе в Катаре.

В текущем сезоне Соболев провел 19 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах и забил 10 голов.