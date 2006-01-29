Матч «Куньлунь» – «Динамо» Рига перенесен в Новосибирск из-за эпидемиии коронавируса в Китае

«Куньлунь» проведет последний домашний матч регулярного чемпионата КХЛ в Новосибирске, информирует официальный сайт лиги.

«В связи с невозможностью проведения матчей чемпионата КХЛ сезона-2019/2020 на территории КНР по причине распространения коронавируса, а также по обращению ХК «Куньлунь Ред Стар» и согласия ХК «Динамо» Рига, лига приняла решение о переносе места проведения матча №727 «Куньлунь Ред Стар» – «Динамо» Рига, который состоится 24 февраля 2020 года, из Пекина в Новосибирск», – говорится в сообщении лиги.

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