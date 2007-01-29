ВФЛА может быть полностью исключена из World Athletics

Антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовал Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) полностью исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из состава организации.

Ранее AIU временно отстранил главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина, исполнительного директора организации Александра Паркина, президента региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артура Карамяна, начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елену Орлову, антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову и тренера Евгения Загорулько. Причиной отстранения стало вмешательство в расследование по допинговому делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

«У ВФЛА в общей сложности было 8 недель на то, чтобы ответить на обвинения, поскольку AIU трижды предоставлял российской организации отсрочку по данному вопросу.

Совет AIU считает, что в сложившейся ситуации у ВФЛА была возможность предоставить любые материалы или доказательства, но этого не произошло.

Вместо того, чтобы признать обвинения и продемонстрировать раскаяние, ВФЛА предпочла не делать этого. Организация отрицает свою причастность к данному делу и обвиняет других.

Этот подход вызывает глубокую обеспокоенность у Совета AIU, поскольку он, похоже, указывает на то, что нынешнее руководство ВФЛА является лишь продолжением предыдущего.

Совет AIU без колебаний направляет вопрос Совету World Athletics, чтобы он мог быть рассмотрен в соответствии с положениями Всемирной конституции легкой атлетики, а также, если это необходимо, разобран в Спортивном арбитражном суде ( )», – говорится в заявлении AIU.

Также AIU рекомендовал World Athletics продлить запрет на выдачу статуса нейтральных атлетов российским спортсменам.

В нашей легкой атлетике, наконец, добрались до босса: поймали на фальсификации, он покрывал лидера сборной