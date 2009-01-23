«Зенит» подтвердил аренду Кокорина, Россия лучше всех на юношеской Олимпиаде, «Бернли» победил «МЮ», а «Юве» – «Рому», «Барса» еле прошла «Ибицу» и другие новости утра

1. Переход Кокорина в «Сочи» все еще будоражит! Согласно инсайдам, Семак, сам игрок и менеджмент «Зенита» не знали об аренде. Кокорин в среду тренировался с питерской командой и, видимо, не хочет уходить, но гендиректор «Зенита» подтвердил договоренность с «Сочи». Медведев и Семак провели внеочередную встречу.

2. В АПЛ «МЮ» проиграл «Бернли», «Тоттенхэм» победил «Норвич», «Лестер» разгромил «Вест Хэм». Результаты Сульшера совсем не впечатляют.

В Кубке Италии «Ювентус» обыграл «Рому». В испанском Кубке короля «Реал» прошел «Унионистас», а «Барселона» с большущим трудом вырвала волевую победу над «Ибицей», две трети матча «блауграна» провела без ударов в створ чужих ворот.

3. Россия впервые победила в общем медальном зачете зимней юношеской Олимпиады. Хоккейная сборная в финале турнира накидала 4 шайбы американцам.

4. В Европе «Бавария» арендовала защитника «Реала» Одриосолу. В России «Рубин» объявил о трансферах Бакаева-младшего и хавбека «Леха» Евтича.

«Ростов» продлил контракт с Ионовым, а также с Шомуродовым, Норманном и Глебовым. Сигурдарсон отправился на Кипр. Там же продолжит карьеру бывший игрок «Ростова» и «Спартака» Ананидзе.

5. ВЭБ начал переговоры с инвесторами о продаже ЦСКА.

6. Фигуристы Бойкова и Козловский с мировым рекордом выиграли короткую программу на чемпионате Европы, Павлюченко и Ходыкин – 2-е, Тарасова и Морозов – 3-и. Также начался мужской турнир: Бржезина пока лидер, Алиев – 2-й, Даниелян – 3-й, Самарин – 13-й.

7. Вечером в среду на Australian Open Федерер прошел Краиновича, Серена обыграла Зиданшек, а уже в четверг Медведев победил Мартинеса, и матчи еще продолжаются как в мужской сетке, так и в женской!

8. В НХЛ «Коламбус» победил «Виннипег», «Миннесота» обыграла «Детройт». Победный гол Кэйна в финале Кубка Стэнли-2010 назван лучшим по итогам 2010-х.

9. WADA приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории.

10. В НБА «Торонто» победил «Филадельфию», «Денвер» проиграл «Хьюстону», «Лейкерс» взяли верх над «Нью-Йорком».

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