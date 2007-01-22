Экс-хавбек «Спартака» Жано перешел в кипрский «Анортосис»

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Бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе продолжит карьеру на Кипре.

27-летний грузинский хавбек подписал контракт с «Анортосисом», сообщает «Чемпионат».

По информации журналиста Сергея Егорова, соглашение подписано до конца сезона.

Вчера контракт между «Спартаком» и Жано был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Ананидзе  играл за московский клуб с 2009 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 6 матчах Премьер-лиги.

Фото: телеграм-канал Сергея Егорова

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