Экс-хавбек «Спартака» Жано перешел в кипрский «Анортосис»

Бывший полузащитник Жано Ананидзе продолжит карьеру на Кипре.

27-летний грузинский хавбек подписал контракт с , сообщает «Чемпионат».

По информации журналиста Сергея Егорова, соглашение подписано до конца сезона.

Вчера контракт между «Спартаком» и Жано был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Ананидзе играл за московский клуб с 2009 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 6 матчах Премьер-лиги.

Фото: телеграм-канал Сергея Егорова

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