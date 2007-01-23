Отец Хабиба о победе Конора: «Это муляж, не похоже на бой. С чего мы должны давать ему реванш?»

Теги UFC MMA Дональд Серроне Конор Макгрегор Абдулманап Нурмагомедов UFC 246 Конор Макгрегор - Дональд Серроне Бокс/MMA/UFC

Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба НурмагомедовАбдулманап – прокомментировал главное событие UFC 246, в котором Конор Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд.

«Разве вы не подозреваете, что бой был договорным? Все вы понимаете, еще и лучше, чем я. Это не бой, это – муляж. 

Мы видели, как дерется Серроне, а это было даже не похоже на бой. UFC надо было вернуть Конора. 

А самое главное – с чего мы должны давать ему реванш? Чемпион соглашается на него, когда соперник дает ему тяжелый бой. А здесь не было даже пяти раундов», – сказал Абдулманап Нурмагомедов.

Говорят, что бой Конор – Серроне – договорняк. Разбираем нокаут и объясняем, почему это не так

Люди все еще говорят, что бой Конора и Серроне – договорняк. Разбираем действия Ковбоя и закрываем тему

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