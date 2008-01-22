«Ростов» продлил контракт с Ионовым

Полузащитник Алексей Ионов продлил сотрудничество с .

«Футболист «Ростова» и сборной России Алексей Ионов продлил контракт с нашим клубом🤝.

Мы рады, что один из лидеров команды будет и дальше защищать желто-синие цвета», – говорится в заявлении клуба.

30-летний вингер проводит третий сезон в клубе из Ростова-на-Дону.

Подробную статистику выступлений экс-игрока «Зенита», «Кубани», «Анжи», «Динамо» и ЦСКА смотрите здесь.

Сегодня «Ростов» на 5 лет продлил контракты с Эльдором Шомуродовым, Матиасом Норманном и Даниилом Глебовым.

Фото: телеграм-канал «Ростова»