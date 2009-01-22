⚡Бойкова и Козловский с мировым рекордом выиграли короткую программу на чемпионате Европы, Павлюченко и Ходыкин – 2-е, Тарасова и Морозов – 3-и

Российская пара Александра Бойкова – Дмитрий Козловский выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

Бойкова и Козловский набрали за прокат 82,34 балла – это новый мировой рекорд. Они побили результат китайской пары Вэньцзинь Суй – Цун Хань, показанный на японском этапе Гран-при (81,27).

Второе место занимают Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, третье – Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Чемпионат Европы

Грац, Австрия

Пары

Короткая программа

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 82,34 (мировой рекорд)



2. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 74,92

3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 73,50



4. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 70,48

5. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 70,43

6. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 67,90

7. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 58,43

8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 56,85



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