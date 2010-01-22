Медведев подтвердил договоренность с «Сочи» об аренде Кокорина

Генеральный директор Александр Медведев подтвердил, что клуб договорился с «Сочи» о переходе форварда Александра Кокорина на правах аренды.

«Зенит» подтверждает договоренность с «Сочи» об аренде , – сказал Медведев.

«Сочи» утром 21 января официально объявил об аренде Кокорина. Однако «Зенит» пока не сообщал об уходе игрока в своих официальных медиа. Сам футболист не хочет покидать команду.

Семак, Кокорин и менеджмент «Зенита» не знали об аренде в «Сочи»

Утром – аренда в «Сочи», вечером – капитан в «Зените». Безумный день Кокорина

«Ведущих игроков мы в аренду не отдаем». Кокорина нахваливали Семак, Рибальта и Медведев, но он, кажется, все равно в «Сочи»